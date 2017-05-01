桃園第7座　八德文昌天幕球場啟用

八德文昌天幕球場啟用。（葉臻攝）

八德文昌天幕籃球場啟用，市長鄭文燦參加啟用典禮。（葉臻攝）

市長鄭文燦預計在桃園打造14座天幕球場。（葉臻攝）

桃園市八德區文昌休閒公園薄膜天幕籃球場，經過2個月興建在今天啟用，成為桃園市第7座天幕球場，除新增1面薄膜天幕外，也增加了籃球場地坪、夜間照明設備和排水設備，能容納600至800人，預計能提升6成的使用率。

桃園市長鄭文燦今天出席啟用典禮，他強調市府規劃設置20座天幕球場、核定14座，目前已陸續發包施工，文昌休閒公園薄膜天幕籃球場則成為第7座完工啟用的天幕球場。

體育局長夏金興表示，由八德區公所負責辦理的八德區文昌休閒公園薄膜天幕籃球場興建工程，在市府補助下今年2月7日開工，4月26日竣工，除了新增1面薄膜天幕外，也整修了籃球場地坪，並加裝夜間照明設備、截水溝、導水管等排水設備的加強，周邊則設有簡易看台及草皮植栽。

鄭文燦表示，文昌天幕球場啟用後，加上原有的陽光球場，民眾夜間、雨天都可打球，預計提升6成的使用率，市府也規劃在八德設置第2座天幕球場，目前正在進行選址工作。

(中時)