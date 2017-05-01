越南外配找同鄉 共組山老鼠集團

保安警察第7總隊第7大隊嘉義分隊今破獲山老鼠集團，發現嫌犯都是越南籍。（呂妍庭翻攝）

因盜伐集團拒捕，警方逮捕過程中不慎負傷掛彩。（呂妍庭翻攝）

因盜伐集團拒捕，警方逮捕過程中不慎負傷掛彩。（呂妍庭翻攝）

保安警察第7總隊第7大隊嘉義分隊1日凌晨0時30分鐘左右，在嘉義縣阿里山鄉豐山村全仔社橋上當場查獲3人山老鼠集團，不僅駕車的武姓女子是已歸化我國籍的越南裔，車上2名男子1是越南逃逸外勞，一是偷渡來台的越南人，因武女聲稱自己以一趟2萬元工資負責載運，專案小組懷疑還有共犯，將再擴大追查。

保7總隊嘉義分隊分隊長林慧深近日接獲情資，指有盜伐集團疑似利用女性駕車駕不會引起警方注意的特點，專找女性駕車載運盜伐林木下山，掌握到山老鼠蠢蠢欲動後，林慧深即率員連繫嘉義縣警察局竹崎分局、嘉義林區管理處奮起湖工作站等人員共同布下重兵埋伏，今凌晨果然攔到1輛可疑休旅車，並在車內起出3塊總市價上百萬元的珍貴國有扁柏、背架、無線電等犯罪工具，其中2塊每塊重量80公斤，比揹運盜伐林木的越南籍嫌犯還重。

專案人員攔查過程中時，休旅車還直接衝撞並抵抗查捕，林慧深在圍捕過程中，因車上胡姓逃逸越南籍男子頑強抵抗拒不下車，逮捕過程因右車窗玻璃碎裂，不慎割傷雙手手掌，掛彩雙手血跡斑斑，看來觸目驚心。

保7總隊嘉義分隊表示，駕車的武女結婚來台10年，利用熟稔中文、越南等語言優勢，組成純越南籍的盜伐集團，耳聞豐山地區蘊藏豐富林木，還遠從台中到嘉義山區盜伐，警方逮捕3人時，在車上發現蔬菜等食材，武女表示，在山上盜伐林木非常辛苦，需要付出很多體力與勞力，所以都會事先購買食材，在盜伐完成後烹煮大餐慰勞同鄉。

不過，犯嫌到案後供詞均避重就輕，且對案情交代不清，僅供稱要將盜伐林木再運回台中，要讓警方無從查起，保7總隊嘉義分隊將建請檢方擴大追查，全案依違反森林法、刑法竊盜罪移送臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦。

(中時)