藍委隨堂考「spurns」 李大維：媒體衝點閱率用詞

國民黨立委呂玉玲出示路透社報導質詢外交部長李大維。（黃世麒攝）

國民黨立委呂玉玲1日在立法院質詢時，出示路透社的報導內容，質詢外交部長李大維「spurns」（拒絕）的意思是什麼？李大維未正面回答，僅表示這是一個媒體為了衝點閱率的用詞，沒有太大意義，也並非美國官方用詞。

(中時)