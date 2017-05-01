愛女溺斃 消防父：救人一輩子卻救不回自己的女兒

宜蘭縣南澳消防分隊小隊長胡茂昌(右邊數起第5位)，感慨地說自己救人救了一輩子，卻救不回自己的女兒。（胡健森攝）

原本即將前往德國留學的政大研究生胡慧軒，昨天與4名伙伴一同前往南澳北溪拍攝生態紀錄片，卻不慎在溯溪時失足溺斃，擔任消防隊員逾26年的父親胡茂昌今天眼眶含淚地說，自己一輩子都在救人，卻救不到自己的女兒，真的是很傷心，旁人聽聞此言，不禁為之鼻酸。

許多胡家的親友在得知噩耗後，今天紛紛前往胡家探視，至於胡慧軒同行的伙伴還留在胡家陪伴，並且接受檢察官詢問，釐清整起事件的經過，但不願對媒體多談。

胡父今天對媒體表示，自己是軍職退下來後轉任消防員，個性比較嚴肅，但女兒總是會撒嬌、逗他笑，二女兒胡慧軒跟自己長得最像，從小就去學鋼琴、大提琴，很有自己的想法，也喜歡拍攝，總是說要拍一些紀錄片讓大家看、了解自己家鄉的情形。胡父噙著淚感慨地說，自己一輩子都在救人，卻救不到自己的女兒，真的很傷心。

胡母則說，事發前一天晚上，胡慧軒還在準備德國的入學資料，弄到半夜兩、三點，之後又開始準備拍攝紀錄片的必須物品，幾乎整晚都沒睡，可能因此太過疲勞導致發生意外。

此外，胡慧軒不久前才與老師、伙伴們完成了她第一部紀錄片「給在青春裡流浪的人」，以兒少之家、榮民之家為記錄對象，片中可明顯感受到對弱勢的關懷，以及對生命的熱情及希望，不料，她的第二部紀錄片才剛開始著手進行，竟然就發生了無可挽回的意外，因此「給在青春裡流浪的人」也成了胡慧軒第一部、同時也是最後一部的紀錄片。

(中時)