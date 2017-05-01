歐美客最愛！太魯閣高山峭壁 藏絕美秘境
高山環伺、立霧溪旁切而過，太魯閣綠茵茵的布洛灣台地，坐落一處懷藏山光奇色、濃濃原民風采的世外桃源，19棟小木屋錯落於碧草上，一推房門，映入眼簾的是奇岩峭壁、蒼翠山景，及難以捉摸的飄渺山嵐。在太魯閣山月村，坐在房前的小木椅「發呆」，是最能感受景色的方式。這片清幽景致，使山月村不只吸引台灣客，更成為歐美旅人心目中的太魯閣聖堂。
●布洛灣 發呆都詩情畫意
布洛灣(Bruwan)在太魯閣族語中意即「回音」，是300多年前，定居此處的太魯閣族所命名。這兒四周皆是高山峭壁，若心有雜思，便盡情地放聲高喊，聽回音在空谷迴盪，格外紓壓！
不只景色絕美，布洛灣生態資源也非常豐富，時有山羌、野豬、獼猴造訪山月村，或可在峽谷窺見盛放的珍奇花種。「發呆就夠了！」山月村村長鄭明岡的這句話確實沒錯，聽太魯閣空谷清音、蟲鳴鳥叫，或看珍奇百花，最純粹的駐足欣賞，何須特別留心？
●木製手作 「原」味十足
除了村長鄭明岡及一位經理外，山月村員工幾乎是太魯閣族人，一踏入村內，員工會高唱歌謠熱情迎客，並向遊客教學太魯閣族的簡單問候語，作為用餐的「通關密語」，讓人真有置身深山原民部落的錯覺。
沒有奢華裝潢、精緻擺飾，山月村風格一如太魯閣族的特色：簡單、樸實，一切回歸原始，村內不論是吊燈、桌椅、木雕、布畫，皆是由村長及太魯閣族員工手作設計，連沿路的裝置藝術，也是撿拾颱風來襲時散落的漂流木製作，既環保又有創意。
●特色夠 歐美自由行最愛
特色十足的山月村，不止吸引台灣客，也擄獲不少歐美旅客芳心，在記者入住那晚，就有30餘位德國人報到。這並非偶然，領團的德國男子是山月村回流客，在沒有商業合作下，已造訪山月村多次，也許是愛上這片隱密卻狂野的山色，也許是戀上山谷間不斷迴盪的歌聲，也或許是單純喜歡上坐落峽谷間的木屋、熱情率直的太魯閣族。
或許大家會疑惑，為何一間位在高山林間的村落，竟會成為歐美客來台最愛？經營者是否有強大的飯店經營背景？事實上，負責人鄭明岡沒有顯赫學歷、驚人家世，但他憑藉著過人的衝勁與毅力，從冷凍空調作業員，一路當上飯店副總經理，並在因緣際會下，投入布洛灣開發案競標，成為山月村的「村長」。如今鄭明岡將山月村視為發揚、保存太魯閣族文化的平台，雇請太魯閣族為旅客歌舞，讓世界看見台灣少數民族的美。
(中時電子報)
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