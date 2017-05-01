「8年100萬棵樹」灌水？中市府檢討排除灌木

國民黨籍台中市議員呼籲市府種樹要有「植樹地圖」，不要為了種樹成績而種樹。（盧金足攝）

台中市長林佳龍強調，種樹是好事，全市已種植30萬4696棵樹木，不要因執行疏失否定種樹。（盧金足攝）

台中市議員李中（右六）質疑市府種樹灌水，不能為了衝數量，連盆栽級的灌木都算進去。（盧金足攝）

台中市議員李榮鴻（右）說，大甲火葬場後的相思樹竟被挖除，重種新樹，建議市府應多在臨海地區多種樹防風綠化。（盧金足攝）

47多萬棵樹灌水？台中市府推動「8年100萬棵樹」計畫，爆出灌水問題，本來公布已種植47多萬棵樹，將排除灌木，縮水17萬棵，建設局長黃玉霖今天（1日）表示確應檢討，已研議懲處4名相關失職人員，以後只計算喬木數量，目前全市已種植30萬4696棵樹木，尚符合8年100萬棵進度。

包括李中、楊正中、李榮鴻與黃馨慧等多名市議員，對市府8年種100萬棵樹的成績，質疑灌水太嚴重，最後市府自動清查縮水，要求市府種大樹，不要連灌木草花都算進去。且種樹地點應擴大到海線地區，發揮防風綠化效果。

市議員李榮鴻說，大甲火葬場後面的相思樹被挖掉，竟改種其他樹木，相思樹種那麼多年，竟改種其他樹木，只為拚數目，建議種樹地點應擴大到海線地區，發揮防風綠化效果。

市議員江肇國和邱素貞說，如以灌水來指台中市種樹像種菜，太過份批評，也太超過，市府不要失去信心，種樹好事不要被抹煞。

市長林佳龍表示，未來僅計算喬木數量，排除灌木並持續登記追蹤，而由於灌木仍具有城市綠美化、環境保育等重要功能，未來雖然不列入計算，仍會持續視地區需要種植，並妥善照顧，全市已種植30萬4696棵樹木，種樹是好事，不要因執行疏失否定種樹。

「台中市推動種樹的用心成果，個人引以為傲！」黃玉霖今天在議會面對「8年100萬棵 樹」是否灌水的質疑表示，種樹綠化不是為了成績，沒有灌水問題，但對外界以灌木不符標準，虛心接受。

對於此前的疏失，建設局也召開檢討會議，研議懲處相關失職人員，提報懲處名單為副局長、副總工程司、公園管理科科長、股長等4員，已簽陳提報懲處記過處分。

黃玉霖在「8年100萬棵植樹計畫執行進度」專案報告指出，過去大灌木與喬木均納入計畫內，但由於大灌木樹種較小，且有間距過密等問題，未來只計入喬木數量，排除灌木，並持續登記列冊追蹤，向社會大眾公開資訊。

但考量灌木仍具城市綠美化、環境保育等重要功能，未來雖然不列入計算，但市府仍會持續視地區需要種植，並妥善照顧。而扣除灌木及不符標準的樹木後，目前全市已種植30萬4696棵樹木，尚符合8年100萬棵進度。

建設局表示，自105年度開始將大灌木納入計算，並自當年8月檢討種植密度，規定大灌木植樹須達50公分以上間距，經檢視當年種植的154處種植點，發現有17萬0159棵大灌木間距不符規定予以扣除，目前共計種植30萬4696棵樹。

黃玉霖說，由於各單位基層人力不足，為落實現場查核且推動人員教育不足，未來大型植樹計畫，各機關可視需求提送建設局景觀及植栽委員會協助提供建議。

此外，建設局訂定植樹及查核標準作業流程，各提報單位應建設督導機制並落實現場查核，查核表內應包含樹種、數量、兼具、種植地點及綠化面積等資料，並經現場查核確認無誤後，再報請建設局彙整，而與研考會除書面審查外，也將配合現場抽查，符合才列入成績。

(中時)