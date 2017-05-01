美國會達成1兆預算案 川普邊境牆還是沒譜
美國眾議院和參議院今就新的、總金額高達1兆美元的預算案達成共識，待美國總統川普(Donald Trump)簽署後，就可避免政府停擺再度發生。雖然這預算還是沒為了美墨邊境牆設立專款，但已大幅提高邊境安全預算，並將國防預算提高了125億美元。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，這個預算案並沒有為川普提倡的美墨邊境牆設立專款，但是額外編列了15億預算給邊境安全措施。一名國會議員助理宣稱，這是邊境安全預算十年來增幅最大的一次，而且其中並沒有任何條款阻止墨西哥為邊境牆出資。
這個預算案也將國防預算增加125億美元，而且若白宮對國會提出對付恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的計畫，還可以再額外增加25億美元。在這之前，川普要求將國防預算增加300億美元。
民主黨也成功地在這個預算案中，保住了提倡婦女身體自主權的美國計劃生育協會(Planned Parenthood)，並且獲得額外的醫療補助金，幫助美國境外領土波多黎各的貧窮人口獲得健保。除此之外，民主黨還成功地保住美國國家環境保護局99%的預算。
兩黨也達成共識，為差點失去健保和退休福利的礦工，爭取能夠保住這兩項的永久性資金。
在下週五現行預算案截止前，眾議院將首先表決、然後送交參議院認可，只要川普簽署這項預算案，美國政府就可以避免發生自2013年以來首次政府停擺事件。
上週五美國國會就差一點面臨政府停擺的命運，但國會最後通過臨時花費法案，給議員們多一個禮拜的時間，為本會計年度剩下5個月的時間提出新的聯邦預算案。共和黨和民主黨過去幾周以來，為各個聯邦計畫的預算如機場、邊境安全、軍人薪資、醫療研究、對外國的金援和國內教育等，進行了密集的協商。
(中時電子報)
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