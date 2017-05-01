通緝13年遭逮 幽靈人口嘆：總該面對了

姜姓通緝犯躲避13年，日前還是遭警方逮捕。(胡欣男翻攝)

北市警信義分局上月獲報，涉嫌兒少性交易罪遭通緝長達13年多的54歲姜姓男子，現以綽號「阿東」出入萬華一帶，並經營餐飲業為生。警方喬裝上門消費的酒客，多次與其攀談確認真實身份後將他逮捕。

姜嫌落網後，警方又在其現居處緝獲另名涉嫌詐欺案的63歲王姓通緝犯。2人供稱，是在近年認識，因同遭通緝，遂一起在昆明街租屋互相照應。

姜嫌供稱，13年來隱姓埋名，連新式身分證都沒換，猶如幽靈人口躲藏迄今，終日惶恐不安。本以為做餐飲正當生意有穩定收入，豈料卻對員警喬裝的客人失去戒心，感嘆「總該面對的」，警訊後將2人送北檢歸案。

(中時)