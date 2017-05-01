滿月兒10天2度休克 陳子玄：常缺氧發白發紫
本土劇女星陳子玄3月生下兒子「恩恩」，未料剛出生的恩恩前卻因「喉頭軟化症」半夜嘴唇發黑缺氧，住進新生兒加護病房，所幸恢復狀況良好，陳子玄也報平安，表示恩恩雖然十天內有兩度休克、嘴唇不定時突然發白，不過已做完手術「恩恩也很努力的在大口大口呼吸」。
陳子玄表示兒子出生罹患「喉頭軟化症」，身為母親的她相當不捨，不過昨陳子玄在臉書報喜，表示醫生已找出恩恩呼吸困難、休克原因「不全是喉頭軟化，還有舌頭後倒」，陳子玄進一步說明：「當他在吸氣的時候，後倒的舌頭跟喉頭軟骨會完全蓋住他的氣管。所以平常恩恩嘴唇常常因缺氧發白、發紫，當我們看到內視鏡時真的好心疼」。
恩恩已完成電燒手術，目前在醫院觀察中，陳子玄說：「恩恩也很努力的在大口大口呼吸，護士阿姨都說他最棒了」，陳子玄也以自身經驗呼籲家長，要注意寶寶是否有喉頭軟化狀況，並不要輕忽、盡速就醫。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
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