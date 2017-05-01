討好媽媽蛋糕也飆顏值 Kitty PK玫瑰花

85度C「繽紛」8吋蛋糕，粉紅色的蝴蝶結吸引目光，大蝴蝶結的口味為草莓慕斯與香草戚風蛋糕，內餡為小朋友最愛的雙莓果醬，滋味酸甜。（馮惠宜攝）

裕元花園酒店1F玫瑰烘焙坊推出「馨意」主題蛋糕，優格白巧克力慕斯製作的康乃馨造型蛋糕，第1層是清爽的檸檬蘆薈凍，第2層選用台南關廟17號鳳梨搭配百香果做成奶餡，味蕾層次豐富。（馮惠宜攝）

日月千禧熨斗造型蛋糕「孕育」享用時消費者可將乾冰放入熨斗當中，創造蒸汽熨斗的效果氛圍，也寓意媽媽對家庭的無私奉獻。（馮惠宜翻攝）

法布甜烘焙坊玫瑰蛋糕造型維妙維肖，還可買大送小。（馮惠宜攝）

母親節即將到來，近年在手機分享熱潮推波下，主題蛋糕也飆顏值，Kitty造型、玫瑰花，甚至是孕斗造型，一個比一個吸晴，尤其臉書直播超夯，更有飯店推出會動的蛋糕，就是要讓婆婆媽媽們可以透過社群分享。

讓媽媽少女心大噴發的，絕對是這款Kitty版主題蛋糕，連鎖咖啡烘焙業者85度C今年和三麗鷗合作推出5款Hello Kitty蛋糕，其中「幸福」、「繽紛」兩款8吋蛋糕萌到最高點。

而日月千禧主題蛋糕以動制靜，蒸汽復古熨斗及旋轉音樂盒兩款限量版蛋糕全都是會動的，「孕育」結合巧克力工藝，利用乾冰製造煙霧瀰漫效果，模擬媽媽使用蒸汽熨斗時的情景。而音樂盒造型的「圓舞曲」，則是在蛋糕中放入音樂機芯，轉動發條芭蕾舞者隨即翩然起舞，營造旋轉音樂盒的優雅氛圍。

裕元花園酒店1F玫瑰烘焙坊推出「馨意」限定蛋糕，優格白巧克力慕斯製作的康乃馨造型蛋糕，玫瑰紅心還有白巧克力點綴蕾絲邊，美得讓人心醉，還創下兩周狂賣350個的佳績，比起去年是以5倍數成長。

而，法布甜烘培則是推出微妙微肖的玫瑰蛋糕，運用法國空運來台的玫瑰果泥為內餡，層層包覆以白巧克力製作的微捲花瓣，恰似盛開的粉紅玫瑰。

除了顏值取勝，五星飯店點心坊在設計主題蛋糕時，講造型也訴求以當季水果和頂級食材入餡，如永豐棧風尚點心坊推出覆盆子檸檬白巧克力慕斯蛋糕、榛果乳酪蛋糕兩款6吋蛋糕；金典酒店則是設計出「洋梨慕斯」蛋糕；台中福華更首次顛覆傳統，將蛋糕融合創新養生的地瓜健康食材，推出「地瓜蘭姆米蛋糕」。

(中時)