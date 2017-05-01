靜宜大學校園徵才 現場直接面試
「畢業即就業、青春不能等！」 靜宜大學為協助學生順利就業，特舉辦「校園徵才博覽會」，吸引金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過60家知名企業參展，提供國內、外超過千個工作職缺；求才廠商為招募人才各出奇招，紛紛祭出優渥薪資福利搶人才，讓急欲投入職場的學生畢業即就業！
靜宜大學校長唐傳義勉勵學生，有準備、具備軟實力，千里馬一定被伯樂賞識；勇於接受新挑戰，以專業學識及良好態度在職場卡位成功！
勞動部中彰投分署長陳瑞嘉說，良好工作態度是成功就業的要件！靜宜學生表現優秀深受業界青睞，歸功於校方的用心與學生的努力；期望透過校園徵才博覽會，協助廠商招募理想人才、同學順利找到理想的第一份工作。
校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿說，學生在畢業前，透過校園徵才瞭解職缺，可縮短求職等待期；此次特針對學校科系、學生志向、產業趨勢安排徵才廠商，提供不同的就職選擇。現場還設置「海外求才專區」，讓徵才公司順利找到派駐海外的優秀人才。
另為協助學生瞭解職業性向，校方特透過「職業適性測驗與諮商」，在「企業說明會」中，讓學生直接瞭解廠商的經營理念與人才需求；並藉由「履歷自傳健診與面試技巧」演練，教導學生撰寫履歷自傳、服裝儀容搭配，提供模擬面試並傳授面試技巧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。