靜宜大學校園徵才 現場直接面試

靜宜大學為協助學生順利就業，特舉辦「校園徵才博覽會」；吸引超過60家知名企業參展，提供國內、外超過千個工作職缺！（陳世宗翻攝）

廠商為招募人才各出奇招，紛紛祭出優渥薪資福利搶人才，讓急欲投入職場的學生畢業即就業！（陳世宗翻攝）

「畢業即就業、青春不能等！」 靜宜大學為協助學生順利就業，特舉辦「校園徵才博覽會」，吸引金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過60家知名企業參展，提供國內、外超過千個工作職缺；求才廠商為招募人才各出奇招，紛紛祭出優渥薪資福利搶人才，讓急欲投入職場的學生畢業即就業！

靜宜大學校長唐傳義勉勵學生，有準備、具備軟實力，千里馬一定被伯樂賞識；勇於接受新挑戰，以專業學識及良好態度在職場卡位成功！

勞動部中彰投分署長陳瑞嘉說，良好工作態度是成功就業的要件！靜宜學生表現優秀深受業界青睞，歸功於校方的用心與學生的努力；期望透過校園徵才博覽會，協助廠商招募理想人才、同學順利找到理想的第一份工作。

校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿說，學生在畢業前，透過校園徵才瞭解職缺，可縮短求職等待期；此次特針對學校科系、學生志向、產業趨勢安排徵才廠商，提供不同的就職選擇。現場還設置「海外求才專區」，讓徵才公司順利找到派駐海外的優秀人才。

另為協助學生瞭解職業性向，校方特透過「職業適性測驗與諮商」，在「企業說明會」中，讓學生直接瞭解廠商的經營理念與人才需求；並藉由「履歷自傳健診與面試技巧」演練，教導學生撰寫履歷自傳、服裝儀容搭配，提供模擬面試並傳授面試技巧。

(中時)