肌肉裸男上陣！日本茨城推祕湯「溫泉x筋肉」掀熱議

日本茨城縣「國營常陸海濱公園」的淡藍色粉蝶花花海與藍天連成一線，是許多情侶嚮往的浪漫絕景。（本報系資料照）

北茨城の心と体を癒す 天空の露天風呂〈温泉×筋肉〉

日本全國溫泉數量超過上萬處，堪稱「溫泉國度」。位於關東濱海地區的茨城縣，今年當地為推廣當地特色名湯觀光，找來筋肉猛男拍攝宣傳影片，「重口味」的行銷手法掀起網路熱議，影片上傳後至今吸引逾十萬次點閱率。

曾被日本人票選為「日本最沒魅力都道府縣」的茨城縣，今年首度推出與以往風格大不相同的觀光宣傳影片，以「茨城縣的魅力再發見」為主題，找來筋肉猛男拍攝祕湯三部曲，介紹「北茨城市磯原町」、「北茨城市平瀉町」、「常陸大宮市山方」溫泉，養眼的4K高畫質鏡頭畫面，讓觀眾不知道是在看猛男秀還是要推廣溫泉。

茨城縣東北端的「北茨城市磯原町」可體驗露天濱海溫泉，泡溫泉的同時能聽見海風與海浪聲，眼前盡是金黃海上夕陽照耀；「北茨城市平瀉町」除了泡溫泉，亦可享用當地特產美食鮟鱇魚火鍋(あんこう鍋)；「常陸大宮市山方」是隱藏山中的150年溫泉區域，有著山林環繞的自然景色。

別府溫泉樂園完成預想圖。(圖/湯～園地計畫)

日本溫泉雲霄飛車「泡著玩」。(圖取自youtube)

別府市・湯~園地計画！

日本溫泉拚觀光，此外，九州溫泉勝地的大分縣別府市，也將在今年七月暑假打造「溫泉樂園」，讓遊客可以邊玩邊泡湯，從「溫泉旋轉木馬」、「溫泉雲霄飛車」、「溫泉滑水道」、「特製混湯」、「溫泉飛船」、到「溫泉吊橋」等8項遊樂設施，讓原本看似超狂的宣傳影片劇情真實上演。

(中時電子報)