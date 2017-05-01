戴資穎臉書怨球衣 父：每次反映都一樣
羽球球后戴資穎在羽球亞錦賽女單奪冠後，在今(1)日早上表示不是打得很開心，因為這場比賽服裝過大，說「其實不是第一次發生了」。戴資穎父親戴楠凱也表示屢次反映都是如此。
2017年亞洲羽球錦標女單奪賽，戴資穎在終場大逆轉擊退日本名將山口茜，贏下這場比賽，戴資穎累積跨季22連勝，個人拿下跨季6連冠，也為台灣拿回首面亞錦賽金牌。不過，戴資穎今天在臉書說，她打得不是很開心。戴資穎指出，賽服過大的問題，其實不是第一次發生，這次比賽星期日出發，星期五才拿到衣服，雖然給的尺寸是照她填寫，但是完全沒有可以更換的時間。
據中央社報導，戴楠凱接受電話訪問說，衣服不合的問題早就反映，但是卻一直都這樣。像亞奧運、世錦賽、亞錦賽都是個人賽，所得一切，都是選手的努力而來。各國選手都穿自己的贊助商上場，羽球協會要把贊助權賣給廠商，最起碼要有充分的溝通，說明權利義務，但是卻沒有，這對選手不公平。
再過兩個星期，戴資穎又要赴澳洲黃金海岸參加蘇迪曼盃團賽，新任羽球協會秘書長陳志一說：「我們會儘量協調，看能不能為她量身訂做都可以！」，家人希望相同問題不要再發生。戴楠凱說，戴資穎發聲是為了台灣的體育環境，不是為了個人，很多選手有相同的問題，只是未必敢公開說。
(中時)
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