嘉南大圳發現男浮屍 待進一步指認

嘉南大圳嘉義縣水上鄉3線路段，今1日上午9點多發現一具男性浮屍。（呂妍庭翻攝）

嘉南大圳嘉義縣水上鄉3線路段，今1日上午9點多發現一具男性浮屍。（呂妍庭翻攝）

嘉南大圳嘉義縣水上鄉3線路段，今1日上午9點多發現一具男性浮屍，死者身著紅色T恤，深色外套、長褲，身上沒有證件，但身上有600多元和一串鑰匙，警方表示，死者臉已浮腫，但身軀還好，應落水不過2、3天，因4月29日水上鄉三和村才有民眾通報一名79歲賴姓老翁失蹤，離家時身上正好穿著紅色上衣，已通知家屬前來指認，落水者是否就是失蹤的老翁，如非通報失蹤者，將公告特徵請民眾前來指認。

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(中時)