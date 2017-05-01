吳敦義揭密「白賊義」由來 跟王玉雲有關

吳敦義表示「白賊義」的由來，是因為他不答應王玉雲（左）的兒子出任高雄市副市長，所以才被取了此外號。（中時資料照）

國民黨主席候選人吳敦義長期以來遭受「白賊義」外號困擾，近來他在參加活動時，透露之所以會被如此稱呼，是遭黨內某王姓大老抹黑。

吳敦義昨（30）日於台南舉行理念說明會，《聯合報》指出，他在會上提及當年擔任高雄市長時，有黨內高層承諾要讓王姓大老的兒子擔任副市長，但他未答應，於是就被取了「白賊義」這個外號。

對於當年這個決定，吳敦義認為自己堅持原則是對的，他強調自己踏入政壇40年，一直很正直、不歪哥；反倒是王姓大老，後來掏空8、900億後逃跑。

其實，這已非吳敦義首次談及「白賊義」的由來，2011年時他就向外界提過此事，據當年的媒體報導指出，王姓大老為2009年在中國大陸杭州過世的前中興銀行董事長王玉雲。

但對於吳敦義的說法，時任民進黨發言人的陳其邁曾駁斥，他說吳敦義會被叫「白賊義」，是因當高雄市長時，被綠營議員黃昭星等人質疑政見跳票，才會這樣稱呼吳；黃也說明，王玉雲確實罵過吳「白賊義」，但那是在坊間已開始流傳這外號之後的事。

(中時電子報)