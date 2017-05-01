路跑界「追殺比爾」 361°跑贏Bill奪獎金
路跑界的「追殺比爾」，361°30日舉辦東海路跑賽暨第2屆校園大使徵選賽，今年賽制特別設計主題，開放跑者追擊台灣大腳丫長跑協會的好手黃文良「Bill」，超越「Bill」就能將獎金收入口袋。
今年將路跑距離由21公里調整為10公里，活動邀請到畢業於國立臺灣體育大學競技系黃文良擔任「Bill」，Bill黃文良於06:59率先放行1分鐘，跑者們則於07:00準時開跑，雖然後方追兵不斷，但最終未能有跑者追上Bill奪下獎金。
361°第二屆校園大使徵選，男子組由國立台灣體育運動大學的陳柏翰在上下坡的艱難路線上，以3分半的配速成功以35分17秒封王，連續兩屆總排第1。陳柏翰說，「開賽前雖有設定要追上Bill，可惜出發時過於心急，在配速上失算，起跑太快導致後段無力。」
女子組則由國立彰化師範大學的洪雅娟以42分49秒封后，活動現場也邀請到目前人氣正旺的「全民隊長-林明禎」，展現了傳聞中的川字腹肌。361°副總李照圓表示，今年東海路跑賽受到廣大跑友的支持，報名人數成長一倍，未來361°會在4月定期舉行東海路跑賽，提供跑友優質的賽事，享受運動的樂趣。
(中時電子報)
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