MLB》突破上原浩治 紅襪力退小熊

上原浩治賽前連4場無失分，今天1人次都沒解決，就丟3分。(美聯社)

小熊與紅襪今前7局戰成2比2平手，但8局下，小熊日籍投手上原浩治登板中繼，連續被敲出3支安打，擠成滿壘後退場，接替投球的史卓普(Pedro Strop)沒能守住，加上內野守備失誤，小熊單局掉4分，終場2比6輸球，上原浩治苦吞本季第2敗。

42歲上原浩治開季表現勇猛，前6戰投5.2局，只被敲3安，無失分，寫下跨季連22場無失分。但上月中對海盜，也是8局登板，1個人次都沒解決就丟3分。不過之後回穩，賽前連4場無失分，但今天又是沒製造任何出局數，最後失3分、2責失，上原累積0勝2敗、3中繼成功，自責分率3.72。

(中時電子報)