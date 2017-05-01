路考新制上路 首日39人預約報考
路考新制今上路，已有未報名駕訓班的民眾直接向監理所預約筆試、場內考試及路考等，根據公路總局最新統計，全台共有39人預約，包括高雄市區監理所有3人預約，2人過關、1人場考未過；新竹區監理所有4人預約，目前1人過關；桃園市區監理所4人預約，1人過關，2場考未過，1筆試未過。
公路總局也開放媒體參訪位於樹林的台北區監理所，台北區監理所駕駛人管理課課長李東林表示，上午有10人預約考照，不過10人皆考職業駕照，下午也有10人預約，其中3人考自小客車駕照，外加1人臨櫃報名。
不過記者現場直擊，目前已有3人投入場考就未過關，進不了路考階段。第一人因倒車入庫及上坡起步壓線被扣32分不及格；第二人倒車入庫壓線、走錯車道皆被扣分不及格；第三人倒車入庫及路邊停車皆失敗，也扣分出局。現場頻傳考生壓線後，喇叭放出警示聲，3人皆被載回或走回辦公室。
李東林表示，公路總局開放民眾自學後再來監理所考試，每人收取450元，但以往在監理所通過場考機率約只有5成，在駕訓班通過則有8成。他說，除了考生不熟悉考場及過於緊張，當然也代表考生技術還不夠成熟，不足以應付路考。
今路考新制上路，考生通過筆試、場考後，就要上路考試，不過如果是5月1日之後報名駕訓班的民眾，才需接受路考，之前報名則不用。
(中時)
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