「脊椎微創手術」享健保全額給付
桃園1名67歲張姓老婦，年過50開始腰痛多年，伴隨坐骨神經痛及間歇性跛行，日前在家看電視時時下後腰突然一陣痠痛，不但雙腿麻木，連站都站不直，送至醫院確診為「腰椎間滑脫症」後，利用健保給付醫材，進行微創腰椎三節後固定術及兩個椎間支架置入，3天後即康復出院。
敏盛醫院神經外科主任張明元表示，傳統的「腰椎後固定手術」，雖然有健保給付，但缺點是傷口大、手術出血量大、術後須裝引流管、3天後才能下床；而坊間的「微創腰椎後固定手術」雖然傷口小、出血量少、術後不需裝引流管、隔天就可下床，但得自費5到15萬元，並非所有病患都能負擔。
張明元表示，敏盛醫院為了讓病患享有自費的福利，又有健保的金額，研究多年後推出「脊椎微創手術」，效果與坊間的「微創腰椎後固定手術」差不多，還可健保全額給付、神經傷害風險低，最快術後隔天就能下床，除了少數腰椎變形嚴重的患者之外，大部分的患者都可施作。
(中時)
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