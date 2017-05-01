每周喝這個 小心腦中風機率多2倍
怕胖的民眾多以代糖取代蔗糖來減肥，但是國際期刊Stock腦中風指出發現代糖喝得越多，腦中風與失智症發生率越高。
依據中央通訊社，台北榮民總醫院腦血管科林浚仁醫師表示，腦中風Stock發表一篇長期追蹤研究，發現與一般民眾相比，一周喝一次代糖飲料的受測者，梗塞性腦中風機率高出2.62倍，如果每天一杯代糖飲料，機率則高出2.96倍，阿茲海默症高出2.89倍，就算避免其他危險因子，每週喝1次以上代糖飲料的民眾，腦中風風險仍近一般人的2倍。若是攝取蔗糖飲料，則沒有明顯增加腦中風或失智症的機率。
董氏基金會食品營養組許惠玉主任表示，代糖雖然有甜味，但吃下肚後，大腦發現並沒有因此得到熱量，機制就會混亂；萬芳醫院方晴誼營養師則表示，如果民眾想要減肥，並不建議吃代糖，過去就有研究報告指出，吃代糖反而增加食欲，讓人想吃更多東西。
林浚仁醫師建議，如果真的想喝飲料，喝蔗糖飲料會比較好，但還是得搭配運動會較健康。
(中時電子報)
關鍵字：腦
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