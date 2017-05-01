閃辭獲准 彰縣新聞處長林德宇傳將投入選戰

身高187公分的林德宇今年38歲、已婚，曾任民進黨台中市黨部執行長，辭去彰化縣新聞處長職務後，極可能投入明年底台中市議員選戰。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣新聞處長林德宇（右）今天下班後，將正式結束在彰化縣政府2年4個月來上班的日子。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣新聞處長林德宇1日傳出閃辭獲准，結束在縣府擔任彰化縣長魏明谷化妝師2年四個月的任期，有傳聞指他將接受民進黨徵召投入台中市議員選舉，對此林並未直接否認，僅表示因生涯規劃將暫時休息，所有可能性都在評估中。

林德宇上個月因陪同彰化縣長魏明谷北上參加公聽會爭取前瞻建設，慘遭立法院外反年改的軍公教聯盟人潮推擠，護主心切下，連身上結婚喜宴時穿過的西裝都慘被撕裂「開高衩」，「9487軍公教時尚聯名款」因此在網路上聲名大噪；不過今天卻傳出他請辭獲准，下午與新聞處同仁簡單話別致意，感謝大家的辛勞後2年多來的配合與辛勞後，正式離開縣政府。

林德宇說，今天是在彰化縣政府工作的最後一天，感謝縣長魏明谷的栽培，他身為福興鄉子弟，有機會回故鄉服務，跟著縣府團隊一起為彰化打拚，這858天是他個人生涯最為豐富精采的日子，也深刻感受到魏縣長勤政親民的樸實之心。

他表示，看到彰化這兩年來打造「綠能文化、智慧彰化」的進步與改變，身為縣府團隊一份子，能和魏縣長一步一腳印打拚，見證彰化成為風光大縣，他備感驕傲。而魏每天都為了讓彰化更好的打拚意志與行動力，他深深感動外，更啟發他對公共事務的關懷應更細膩溫暖、更貼近民眾。

38歲的林德宇，過去曾任民進黨台中市黨部執行長、屏東縣長曹啟鴻任內的縣府秘書與縣長室秘書，政治大學社科院法學碩士畢業，有傳聞他請辭獲准後將全力為投入台中市議員選舉全力備戰，對此林德宇笑而不答，未正面回應，強調個人會繼續充電學習，對公共事務持續關懷，不論是任何角色與職務，都會為台灣、為國家社會貢獻所學。

至於新聞處長懸缺，繼任人選也備受臆測，可能人選是現任文化局長陳文彬，他曾為魏明谷選縣長期間捉刀選戰文宣，而曾任文化局科長、教育處副處長的縣府參議可望接掌文化局，不過對此兩位當事人皆予以否認，均表示未被徵詢或告知。

(中時)