邱太三訪北檢 檢察官感謝捍衛立場

法務部長邱太三訪問台北地檢署，並慰問檢察官工作辛勞。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

法務部長邱太三今日下午視察台北地檢署，與檢察官話家常並召開座談會。由於正值司改國是會議進行期間，身兼國是代表的檢察官林達當面感謝部長捍衛檢察官的司法官屬性，並喊「部長加油！」邱也肯定林達能說能寫，笑說唯一不足的就是不夠會耍賴。

邱太三肯定林達有自己的觀點跟思維，能寫又能講，離開辦公室前還跟林達說「改天再聊」。檢察長邢泰釗則在旁笑說，「今天是誓師大會！」

邱太三今日至北檢舉行檢察業務座談會，司改議題預料將成為座談會中的話題。他在座談會召開前，走訪北檢各個檢察官辦公室，慰勉檢察官同仁的辛勞，也與檢察官閒話家常，氣氛熱烈而融洽。

(中時)