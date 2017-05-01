邱太三訪北檢 檢察官感謝捍衛立場
法務部長邱太三今日下午視察台北地檢署，與檢察官話家常並召開座談會。由於正值司改國是會議進行期間，身兼國是代表的檢察官林達當面感謝部長捍衛檢察官的司法官屬性，並喊「部長加油！」邱也肯定林達能說能寫，笑說唯一不足的就是不夠會耍賴。
邱太三肯定林達有自己的觀點跟思維，能寫又能講，離開辦公室前還跟林達說「改天再聊」。檢察長邢泰釗則在旁笑說，「今天是誓師大會！」
邱太三今日至北檢舉行檢察業務座談會，司改議題預料將成為座談會中的話題。他在座談會召開前，走訪北檢各個檢察官辦公室，慰勉檢察官同仁的辛勞，也與檢察官閒話家常，氣氛熱烈而融洽。
(中時)
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