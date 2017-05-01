白手長臂猿養寵物？ 混群山羌互動良好

白手長臂猿家族與同住在島上的山羌好朋友們，擁有令人稱羨的好感情。（台北市立動物園提供）

為提升動物照養空間利用效能，台北市立動物園多處的動物戶外活動場，已逐步呈現出類似野外生態的多物種混群意象。其中最被遊客所津津樂道的，便是兒童動物區白手長臂猿家族與室友山羌間的逗趣互動了。

兒童動物區只見年幼的白手長臂猿「比波」，時而從旁邊偷拉山羌的腳，時而展現「無影腳」的功夫調皮飛踢，可愛互動讓保育員都笑稱「比波」根本就是「屁孩」啊。

教育中心前的長臂猿島上，除了有白手長臂猿一家外，還有混群的山羌、以及天竺鼠。害羞的天竺鼠，多半在樹叢間的地面層秘密活動，而島上的山羌，則已經非常適應跟腦袋機靈及動作迅速的白手長臂猿當夥伴了。

白手長臂猿家族中最年幼的「比波」，目前約11個月大，正是邁向獨立並且調皮搗蛋的年紀，最近「比波」離開媽媽「黛比」，到一旁自行玩耍的時間也逐漸拉長。

根據保育員的觀察，「比波」除了會忽然想爬上山羌的背外，其他的小動作更是多到不行，拉耳朵、拉角、扯後腿、無影腳飛踢樣樣來。

不過，山羌好朋友也不是當假的，用愛心與包容心接納彼此不同的生活習慣，是友誼長存的不二法門。長臂猿島上的山羌們，早已習慣如此「活潑」、「可愛」的室友，更是卸下心房讓白手長臂猿替牠們理毛，雖然大多數時候都是「來亂的」，山羌也不會生氣，牠們彼此間逗趣的相處模式，總讓保育員忍不住懷疑，山羌怎會如此好脾氣，因為簡直像是白手長臂猿家族的寵物了。

動物園兒童動物區的白手長臂猿家族，總不吝嗇在活動場中展現牠們高超的擺盪技巧，靈活地快速穿梭在林木間，更與同住在島上的山羌好朋友們，擁有令人稱羨的好感情，民眾來到動物園，別忘了到教育中心前，看看可愛的白手長臂猿與山羌。

(中時)