猛踩油門擾人清夢 刺青師推擠員警遭送辯
台灣紋身職業總工會理事長、也是知名刺青師的45歲「Kevin」李耀鳴，今天凌晨2時許，將他的悍馬車違規停在西門町內的漢中街上，遭民眾檢舉。員警到場勸導他將車子開走後，他疑不滿遭檢舉，沒多久卻又繞回原地，故意猛踩油門，巨大的引擎聲浪惹來民眾再次檢舉。
警方二度到場勸說時，李非但不理會，還在警方要求他下車時，涉嫌推擠員警發生拉扯，還口出「他媽的」等不雅言語。由於李身材壯碩，警方最後派出5名警力才合力將他制伏，帶回派出所偵辦。
在刺青界小有名氣的李男，平日在西門町經營紋身館，經常與黒道兄弟扯上關係，年前曾因遭幫派分子開槍伏擊射傷腿部，在當地警方眼中頗受爭議。
警方說，李警訊中聲稱是因車子油門不順，才會踩油門檢查，沒有要惡意挑釁；不過他因對員警推擠辱罵，還涉嫌意圖駕車衝撞員警，訊後仍遭警方依妨害公務罪嫌送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。