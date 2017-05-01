猛踩油門擾人清夢 刺青師推擠員警遭送辯

李男將悍馬車違規停在西門町成都路上，遭民眾打電話檢舉。(張企群翻攝)

李男高坐車上猛踩油門發出巨大引擎聲，又不理會員警勸止，爆發衝突遭警逮捕送辦。(張企群翻攝)

台灣紋身職業總工會理事長、也是知名刺青師的45歲「Kevin」李耀鳴，今天凌晨2時許，將他的悍馬車違規停在西門町內的漢中街上，遭民眾檢舉。員警到場勸導他將車子開走後，他疑不滿遭檢舉，沒多久卻又繞回原地，故意猛踩油門，巨大的引擎聲浪惹來民眾再次檢舉。

警方二度到場勸說時，李非但不理會，還在警方要求他下車時，涉嫌推擠員警發生拉扯，還口出「他媽的」等不雅言語。由於李身材壯碩，警方最後派出5名警力才合力將他制伏，帶回派出所偵辦。

在刺青界小有名氣的李男，平日在西門町經營紋身館，經常與黒道兄弟扯上關係，年前曾因遭幫派分子開槍伏擊射傷腿部，在當地警方眼中頗受爭議。

警方說，李警訊中聲稱是因車子油門不順，才會踩油門檢查，沒有要惡意挑釁；不過他因對員警推擠辱罵，還涉嫌意圖駕車衝撞員警，訊後仍遭警方依妨害公務罪嫌送辦。

(中時)