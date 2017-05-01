台南警所長好暖心 勤募資讓長輩洗香香
近年來，台灣有許多善心團體會為獨居長者提供到府沐浴的服務，部分案家會有市府經費補助，但卻也有不少遊走在條件邊緣的弱勢家庭；台南市善化警分局溪美派出所所長林福順為讓轄區長輩也能享受乾淨，四處奔波募集2萬元，希望到宅沐浴車能開進偏鄉社區。
對於可以自主生活的人來說，洗澡是一件最普通的日常，但若是對長期臥床的人來說，想洗個舒服的熱水澡，卻是相當不容易的奢求。2014年台南市政府與天主教美善社會福利基金會合作，先後啟動2台造價300多萬的到宅沐浴車。
善化警分局溪美派出所所長林福順得知，沐浴車除中、低收入戶會由市府補助外，轄區仍有許多未符合補助條件的個案，礙於經費無法享受洗澡這「基本的權利」，林福順四處奔波勸募籌得經費捐給美善社會福利基金會，讓到宅沐浴車有機會為轄區長輩服務。
美善基金會執行長吳道遠表示，「到宅沐浴服務」是很重要的一項工作，當家人無法替家中久臥的長輩洗澡時，提供沐浴服務便為幫助長者享有尊嚴、以及身心舒暢很好的管道；感謝溪美派出所所長林福順熱心不求回報的籌募善款，讓更多長期臥床的長輩可以受惠。
(中時)
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