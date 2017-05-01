新聞深喉嚨》蔡政府執政一年「花蓮觀光」只剩半條命!

中天新聞

一年前，蔡總統風光就任中華民國總統，滿意度最高達到69%,但如今，不滿意度與滿意度早已「死亡交叉」，一年之內敗掉了三成民意！民心到底去哪了？《新聞深喉嚨》之所以走出攝影棚，離開台北，就是為了更接近基層，要從民眾的心聲中找答案！

第一站之所以選擇花蓮，是因為當盤點蔡總統過去一年施政，幾項重大爭議，後山百姓幾乎都首當其衝！蔡總統喊著「維持現狀」的口號上任，但不承認「九二共識」導致的陸客急凍效應，讓花蓮觀光產業遭遇重創。倉促上路的「一例一休」，無視產業的實際需求。近日，8800億元的「前瞻基礎建設計畫」引爆重大爭議，但荒謬的是，高雄市，台中市，桃園市，台南市動輒砸下數百上千億元蓋不知道有何效益的軌道交通，卻不含後山居民需求孔急的「安全回家道路」。這一年，花蓮人真的受委屈了？怎麼辦？

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一年前與如今相比，數字會說話，根據花蓮縣政府觀光處的統計，縣內最具指標意義的國際級景點太魯閣，觀光人次從2014，2015年的超過630萬人次，重挫到2016年的452萬人次，儘管新政府一再「帶風向」說陸客不來，東南亞，日韓客「倍數」成長，但《新聞深喉嚨》不只一次探討觀光議題時，都有業者分析，其實東南亞客，日韓客鮮少來後山，即使來了，停留時間，消費能力也不及密集又穩定陸客，真的嗎？在地的業者民眾請告訴國人，真相是什麼？

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面對民進黨中央政府的僵化意識形態，與無能的兩岸政策，過去一年，包括花蓮在內的部分縣市政府與百姓只好自己救亡圖存，除了上街陳抗，從接待陸客觀光轉型經營國民旅遊，積極赴大陸推廣招商等等，近日，花蓮縣一項值得一提的突破，是開闢了東南亞包包機直航的觀光航線，但卻又爆發民進黨及花蓮區域立委蕭美琴，與縣府之間的「割稻尾」之爭，這到底怎麼回事？而地方政府與民眾自立自強做了這些，遠在台北的蔡總統，林院長，督導觀光的張景森政委，觀光主管機關賀陳旦部長，能不能替花蓮人多做些什麼？或者在地選出的蕭美琴委員，不要只在連續假期時跑去拍公正街包子說花蓮一片榮景，真正做點事，好嗎？

過去數十年，花蓮人艱辛爭取蘇花高，到折衷興建蘇花改，近年一期工程將陸續完工，民進黨似乎總是要跟後山民眾作對，例如前總統陳水扁，前行政院長游錫，謝長廷，蘇貞昌，都曾經說的天花亂墜，最終又以環評當藉口，直到馬前總統任內，才真正推動了蘇花改動工。但不容樂觀的是，如今的蔡總統，賀陳部長，在野時有結合環團反對東部交通建設的紀錄，而最無聊的莫過於政務委員張景森，面對東部民眾的卑微要求，他還反酸「蓋蘇花改不如蓋蘇花高」。這「次等公民」的命運，難以掙脫？

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不久前的清明節連假期間，有個不甚醒目但令人心疼的消息是，由於塞車塞爆了，從蘇澳開車到花蓮竟然要7個小時！這對台北人來說，或是西部人來說，只是一個事不關己的數字，但卻是後山百姓的切身之痛。而就在節目播出當日(5月1日)，立法院重新審查了舉債8800億元的《前瞻基礎建設條例》，在目前的「前瞻基礎建設計畫」中，東部的交通建設包括「花東鐵路雙軌化」，「南迴台東潮州電氣化」、「北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析」、與「票務系統整合再造」等計畫。這些計畫固然重要，卻未納入最受矚目的「蘇花改二期工程」，行政院東部辦公室執行長許傳盛還幫腔，說：「回家的路又不是只有公路」。新政府到底了不了解後山百姓的需要？或者反正花蓮又不是「自己人」，「綁樁」沒你的份？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)