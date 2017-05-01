新竹東泰高中在全國籃球賽三連霸

東泰高中男籃隊昨在全國中學籃球賽中，拿下高男甲組冠軍。（校方提供）

東泰高中男籃隊參賽隊員。（莊旻靜攝）

新竹縣東泰高中籃球隊成軍邁入第8年，去年以黑馬之姿闖入HBL高中籃球聯賽8強戰，最後一役對上東山高中上演精采逆轉勝，雖未能晉級卻讓人為東泰高中表現喝采，經過一段時間整軍，東泰高中昨天在全國中學籃球賽高男甲組奪冠，完成3連霸紀錄。

東泰高中男籃隊由名教練高丁國柱領軍，去年首度打入HBL高中籃球聯賽8強，也是隊史首次。高丁國柱表示，此時正逢高三選手「退役」，高一、高二選手磨合期，為了不讓球員感受到壓力，比賽時也未刻意告知前2年都奪冠，讓球員放手去打。

昨天決賽對上東山高中，東泰以54比40分的比數拿下冠軍，但隊長賴柏彥說，全程賽事只對這場滿意，開場即以17比4拉開比數，後續3局也均領先，不過其他場雖獲勝，但「小細節不夠好」，仍被教練檢討。

高丁國柱也表示，高中男籃競爭激烈，每年都花心思遊說選手，找「肯打球、肯讀書、肯吃苦的人」。這支隊伍來自台南、南投、苗栗、新竹等地，其中賴柏彥與王柏鈞為表兄弟，2人均是春陽部落的賽德克族人，而金育煌、林東盈、吳宗憲來自台南東原國中，羅逸順、劉本善來自嘉義水上國中，2校在國中時競爭激烈，未料5人上高中竟成隊友。

隊中以高一的朱昱丞的190公分最高，到高中才開始苦練籃球，朱昱丞國中時就想「要打HBL」，透過當時老師與東泰高中聯繫。朱昱丞說，訓練過程十分辛苦，上場不會緊張，也經歷幾場比賽試煉。此次3連霸隊伍還包含黃建豪、李宸鋐等，其中吳宗憲因傷缺陣，預計不久後將歸隊。

東泰高中主任黃士祐說，新竹地區能有球隊得如此成績並不容易，教練、球員辛苦拚搏，也有家長力挺孩子打籃球，像是球員楊子頡的家人，時常隨隊觀看比賽，成為場邊最熱情的啦啦隊。

(中時)