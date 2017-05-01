浙江殘疾人藝術團來台開演「千手觀音」
「浙江省殘疾人藝術團」睽違五年再度來台，5月2日將在新莊演出，本次由團長陳小瓊所帶領30餘名團員，帶來招牌節目《千手觀音》和《你是我的眼》等精彩演出，並與台灣身障歌手程志賢等藝人合作，希望為身障人士發聲，讓社會大眾看見弱勢族群的努力。
文化局長林寬裕表示，新北市政府對於無障礙的改善及維護身心障礙者權益不遺餘力，這次表演更是讓兩岸交流、互相借鏡，他們以自身的力量，用藝術表演方式，讓社會大眾得以關注、讓更多需要被關懷、照顧的朋友能感受來自社會的溫暖，實屬難得的機會。
新北市議長蔣根煌表示，期盼藉由這次的交流活動，能讓更多人瞭解弱勢族群的毅力和潛能，將各種不同情況的身心障礙者透過藝術表演，激發出他們的極限，這些是常人無法體會的經歷，不但需要比一般人付出更多的努力，還得克服藝術的專業，經過千百次練習，將這些精神融入，希望能讓新北市民欣賞這樣精彩絕倫的演出，絕對令人驚艷。
台灣無障礙協會理事長林俊福表示，今年在台3場表演都不售票，從食宿、機票、場地費等，總計花費180至190萬元，均仰賴協會募款，或當地縣市政府及市議會協助，身障藝術團體經營辛苦，需要政府投入資源扶植。
(中時)
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