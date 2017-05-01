高中遇性騷留陰影 林依晨「為什麼要遭受這種事」
近日才女作家因誘姦陰影輕生，而在新片《神秘家族》中挑戰遭性侵的林依晨，今(1日)出席電影茶會時，也透露高中曾被路邊男生伸手騷擾，讓她至今都還有陰影。
林依晨出席新片《神秘家族》宣傳，自曝高中遭性騷擾往事，她表示曾被路邊騎腳踏車經過的男生伸出狼爪性騷，當下她完全傻住，事後回想起充滿恨意，覺得「為什麼我要遭受到這種事」，讓她至今都還有陰影，下意識會抱胸或抱書在胸前自我防衛。
這次在新片中，她要演出被性侵的少女，她詢問身邊友人是否有過類似經驗，沒想到真的有，她呼籲大家不要冷漠怕事，並希望男性朋友能更尊重其他女性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。