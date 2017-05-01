高中遇性騷留陰影 林依晨「為什麼要遭受這種事」

林依晨自曝高中遇騷擾往事。(圖／陳俊吉攝）

近日才女作家因誘姦陰影輕生，而在新片《神秘家族》中挑戰遭性侵的林依晨，今(1日)出席電影茶會時，也透露高中曾被路邊男生伸手騷擾，讓她至今都還有陰影。

林依晨出席新片《神秘家族》宣傳，自曝高中遭性騷擾往事，她表示曾被路邊騎腳踏車經過的男生伸出狼爪性騷，當下她完全傻住，事後回想起充滿恨意，覺得「為什麼我要遭受到這種事」，讓她至今都還有陰影，下意識會抱胸或抱書在胸前自我防衛。

這次在新片中，她要演出被性侵的少女，她詢問身邊友人是否有過類似經驗，沒想到真的有，她呼籲大家不要冷漠怕事，並希望男性朋友能更尊重其他女性。

(中時電子報)