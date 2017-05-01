蛋買回家千萬別洗和放架上 小心細菌入侵

把雞蛋買回家後的正確處理方法，和許多人「以為正確」之觀念大相逕庭。（翻攝自pixabay.com）

近來戴奧辛雞蛋鬧得人心惶惶，加上民眾食用雞蛋的頻率相當高，因此一些相關問題也引起討論，像是蛋買回家後究竟需不需要用水清洗，就讓不少人非常困惑；其實不管洗選蛋或散裝蛋，買回家都不必再特別清洗，否則恐怕會導致細菌入侵或變質。

先用水清洗，再一顆顆放入冰箱蛋架上，是許多民眾買雞蛋回家後的「標準作業流程」，但這樣的觀念並不正確，數年前農委會就曾於官網撰文說明。

農委會的這篇文章指出，盒裝洗選蛋由於經過檢查和清洗，所以買回家後，可連同蛋盒直接放進冰箱冷藏室，這是因為冰箱時常會開開關關，導致溫度變化大，若將蛋一顆顆放在蛋架，品質易受影響。

而就算不是洗選蛋，農委會說，買回家也不用清洗，只要用柔軟乾布把表面髒污擦乾淨即可，因為蛋殼上有一層膠質護膜，若被水洗掉，細菌就容易進入氣孔，導致雞蛋變質；因此清洗過的雞蛋，一定要在兩星期內吃完。

另外，農委會也提醒，要挑選好蛋並不難，只要遵循蛋殼乾淨、沒有裂痕破損的原則，基本上就不會買到「壞蛋」。

(中時電子報)