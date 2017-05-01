屏東大學人文學院必修「屏東學概論」

屏大校長古源光（中）手持《屏東學概論》宣布，106學年度起，屏東學將成人文社會學院新生必修課程。（林和生攝）

努力讓學生學習鏈結在地，屏東大學將屏東學列為人文社會學院新生必修課程。（林和生攝）

「對土地的愛，要從自己腳下做起」屏東大學將學生鏈結在地，更把地方文史、藝術編著成書，校長古源光1日宣布，將整合人文社會學院各系所，透過跨領域團隊教學，從106學年度起，「屏東學概論」將是全院新生必修，成為屏大亮點特色，更讓屏東學成為一門顯學！

在屏東土生土長的古源光強調，屏縣位處國境之南，境內高山、平原及海洋具全，更匯聚閩客、原民及新舊住民等，數百年來發生在這片土地上的文史事件甚多，但其實少有系統性的學術研究。

難能可貴的是，屏東大學的有一群關心在地文史的教授們，多年來默默耕耘，逐步展開全面性及有計畫性的研究；此次結合社會發展系、中文系、原住民族學士專班及視覺藝術系等系所，經過跨系協商，決議將「屏東學概論」列為人社院必修的特色課程。

催生此課程著力甚深的屏大社發系副教授李錦旭指出，大學生不能沒有根，必須與所在的土地進行鏈結，緊扣生存的空間，以後不管走到哪裡，都會影響一輩子的發展，因此「屏東學」不只是一門學科，還是一種技能。

李錦旭說，「屏東學概論」未來會是一門2學分必修課，18周內將講述屏東縣的社會發展、族群、文學、美術、音樂、文創、日治時期屏東文化，及屏東節慶英語，會由各系教師就專長進行授課。

(中時)