貓咪盃SCRATCH競賽 高雄7校參賽全獲獎

第四屆貓咪盃SCRATCH競賽，高雄共7校參賽，全部獲獎。（高市教育局提供）

高市7所國中、國小參加「第四屆全國貓咪盃-SCRATCH競賽暨創意市集」，表現亮眼打出「全壘打」，7個學校全部獲獎；其中，三民國中師生設計打磚塊遊戲，融入環保知識，奪下國中遊戲組特優。

全國貓咪盃SCRATCH競賽由教育部補助經費，各縣市輪流舉辦，而SCRATCH是美國麻省理工學院媒體實驗室所開發的創意程式工具，透過圖像方式撰寫程式，適合8到16歲孩子，讓學生輕鬆發揮巧思，培養邏輯思維。

今年賽事4月28日、29日在台中市忠明高中與科博館舉行，全國共122支隊伍參賽，分國小動畫組、國小遊戲組、國中動畫組、國中遊戲組4組，各組選出1組特優、5所優等學校與15所佳作學校。

高雄市今年共7所國中、國小參賽，以三民國中指導老師陳泰安、學生王麒銘、黃恩明奪得國中遊戲組特優，成績最佳。 三民國中團隊設計打磚塊遊戲，提出環保相關問題讓玩家回答，為增加遊戲難度，答對問題後，磚塊第一次被打到只會裂開，打中第二次才會真正消失，也會附上正確答案供玩家學習。 另外，高雄市樂群國小邱俊達老師指導、學生陳力源、莊侑昌獲國小動畫組佳作；國小遊戲組佳作則有王公國小指導老師許月香、學生黃順心、李友延與東光國小指導老師鄭文榤、王全世、學生劉光哲、曾俊安；國中動畫組佳作為獅甲國中指導老師何廸賢、學生周芸瑈、李安進與英明國中指導老師王雅珍、學生陸長辰、黃茂勛。國中遊戲組佳作則由明華國中指導老師王天佑、學生許承瀚、邱健紘獲得。

高市教育局長范巽綠指出，高雄深耕邏輯運算思維教育，高中職資訊能力競賽已辦20多年，2013年起也推動「Scratch 程式設計」現場競賽，更獨力打造U世代島嶼學習樂園（E-game），並舉辦全國達客飆程式網路競賽。

她強調，未來將持續配合市政府發展「亞洲新灣區」、「高雄軟體園區」，培育更優質數位人才。

(中時)