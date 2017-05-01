林佳龍：一例一休缺彈性 應勇於調整

台中市議員賴義鍠（左三）抨擊「一例一休企業苦、百業皆漲民眾苦」，一例一休倉促上路，造成企業和勞工滿腹苦水。（盧金足攝）

台中市長林佳龍對一例一休配套措施缺乏彈性，表示會「積極面對，勇於調整！」（盧金足攝）

台中市府勞工局長黃荷婷今天在市議會提出一例一休專案報告指出，「周休二日」法規執行，必須兼顧社會現況及勞雇雙方關係之穩定平衡。（盧金足攝）

勞動部7月1日起將對違反一例一休業者開罰，台中市是否暫緩執行？市長林佳龍今（1）日表示會積極面對，勇於調整，「一例一休就是周休二日」，但配套缺乏彈性，立法美意變形，可能造成弱弱相殘，弱勢中小企業主跟弱勢勞工權益受損害，已彙整意見，將向中央反映延長宣傳及宣導期。

市議會今天進行第2屆第5次定期會，市府勞工局長黃荷婷提出一例一休專案報告，藍綠議員也為7月1日正式上路的一例一休造成勞資對立，建議林佳龍趕快向中央反映修法。

市議員陳本添、謝明源、何敏誠、劉士州、王立任、劉淑蘭、吳瓊華、邱素貞、陳政顯、楊典忠、朱暖英、賴義鍠、江肇國等人，關切一例一休恐怕造成企業、勞工間的矛盾，也引發不安和動盪，有的中小企業甚至擔心無法準時交貨而不敢接單，也有業主鑽法規漏洞使勞工失去保障。

林佳龍表示，社會強調企業社會責任，其中最重要環節就是勞資關係，但一例一休對傳統產業而言更需要彈性並做好配套措施，現在正值新政策宣傳及輔導期間，相信經過各方意見彙整後，他將建議中央廷長一例一休宣導期，做好配套措施，努力創造勞、資、政三贏局面，造福台中市勞工朋友。

林佳龍說，前政府增加7天國定假日，造成企業界負擔，因此透過修法其依規定國定假日，然而國民黨卻反過來主張要「周休二例」，比一例一休更沒彈性，過去是因為社會未落實勞基法的規定，因此，不能將勞基法的所有問題，全部推給一例一休。

市議員邱素貞建議應回歸市場機制，希望政府提出相關配套措施，創造雇主、勞工與政府三贏的局面，一例一休去年修法時，國民黨團主張兩例假，如今怎麼連一例一休都不行？一例一休讓勞工可獲得充分的休息，有助改善勞工過勞的問題，長遠來看，是一項好的政策。

邱素貞舉自己從商40年經驗說，過去勞工薪資，只要雇主與勞工雙方談妥即可，一例一休前這位民眾可以月領4萬元，現在只能領3萬元，因為周六不能加班，她希望回歸市場機制。

一例一休施行不久，衍生不少問題，她希望政府多做溝通協調，市長林佳龍應建議中央利用修法時妥善解決，共創勞資關係穩定的職場環境。

市議員江肇國說，過去國民黨支持的是「周休二例」，但以目前一例一休的狀況來看，若兩例休上路，對社會的衝擊一定過於巨大，工廠、企業大概倒一片，建議經發局、環保局等單位，應向其所管的企業諮詢，了解一例一休對他們的影響，不要只有勞工局單打獨鬥。

市議員何敏誠表示，一例一休沒有配套，台中市府自己要有創新標準，他舉一例一休就像要全部人都穿同一套西裝，當然有人會不合適，建議在未修法之前，市府在7月開始的取締期「消極執行」。

「積極面對，勇於調整！」林佳龍說，一例一休就是周休二日，多數民眾肯定周休二日，且7成企業也已實行，但「配套要做好」，制度上缺乏彈性，恐導致立法美意變形，甚至可能造成弱弱相殘，弱勢中小企業主跟弱勢勞工權益受損害。

林佳龍強調，在半年宣導期期間發現一些問題，建議短期應由中央行政部門透過行政裁量權，在法規下增加彈性，像是1個月的延長工時，可評估依據產業特性與勞資協商給予一定彈性，長期而言應該彙整朝野意見，評估透過修法部分完善配套。

他說，台灣勞動階層化，科技等大型公司因員工充足，排班較無問題，但傳統企業員工30人以下，排班的確比較困難，針對這些問題都透過正式、非正式管道向中央反應。

林佳龍表示，台中市去年勞檢目標為4000次，累積檢查4395次，達成率為109%，但是實際處分率為19.4%，低於台北的22.7%、高雄20.6%、新北20.2%，為六都第二低，罰緩則為全國最低，然而勞檢後改善情形達92%，成效六都第二，代表市府勞檢非以罰款為目的，目的是希望藉此輔導廠商，達成勞工與企業之間的雙贏。

(中時)