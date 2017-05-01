蔡依林約會小鮮肉 超大電眼又咬唇根本少女

蔡依林曬「和小鮮肉約會」照，Jolin大秀電眼，凍齡根本少女。（圖／本報系資料照片）

天后蔡依林（Jolin）歌壇成績亮眼，能歌善舞，幾乎十項全能的她，不僅做出翻糖蛋糕成品讓人超驚訝，Jolin也走在時尚尖端，總是自信、大膽嘗試，各種造型都能完美駕馭。同時，蔡依林的感情狀態也備受注目，Jolin今（1日）則曬出「和小鮮肉約會」照，秀出超大電眼，凍齡根本少女。

蔡依林去年與混血男模錦榮結束六年情，Jolin恢復單身後，不時展現最美、自信的一面，成為新世代女性最佳代表，感情狀態備受注目的蔡依林，今則在IG曬「和小鮮肉約會」照，Jolin咬唇俏皮自拍，照片中蔡依林一雙超大電眼搭配迷人微笑，萌度更是爆表，也讓網友直呼：「妳十八歲無誤」、「完全看不出是小阿姨」。

(中時電子報)