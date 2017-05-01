南沙造島有成 永暑礁醫院接診上萬人次

永暑礁醫院自去年6月底建成至今，已接診軍地傷病員1萬1740人次。(圖/東網)

中國大陸南沙造島有成，永暑礁醫院自去年6月底建成至今，已接診軍地傷病員1萬1740人次，收治185人，實施手術205例次，搶救危重病患者26例。解放軍報指出全面形成衛勤保障能力。

解放軍報指出，具備綜合性醫療和現代化急救設施的永暑礁醫院全面形成衛勤保障能力，南沙守礁官兵看病難的問題得到有效緩解。未來該醫院還將在永暑礁以外的其他島礁建立衛生室，配備島際醫療船，在南沙實現醫療衛生全覆蓋，保障大陸公民衛生醫療安全，還為大陸承擔和履行海上搜救與救助、人道主義救援等國際義務創造條件。

(中時電子報)