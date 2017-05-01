首創無人船測量海岸線 日本意圖擴張專屬經濟海域

日本海上保安廳30日表示，為詳細掌握漲潮時的海岸線（低潮線，作為訂定日本領海、排他經濟海域(EEZ)的基準，本年度起將以無人船進行測量。此創舉若能測得海岸線向外擴張，日本的領海或EEZ帶會有所增加。

根據共同社報導，日本海岸線總長度為3萬5千公里，預計此調查及確認需長達數年，但若能確定海岸線向外側拓展，約447萬平方公里的領海、EEZ就可能略加擴張。

海上保安廳負責人表示：「這是全球首次使用無人船進行測定。通過精密調查，也將成為在國際上主張領海及EEZ正當性的根據。」

據了解，無人船全長約3公尺、裝有太陽能電池板，並能測量潮位。除去年投入使用的8艘外，本年度還增加了8艘。無人船測得資料將與飛機通過激光測得的海底地形數據相結合，推算出低潮線。

《聯合國海洋法公約》規定以由低潮線和連接灣口的直線等構成的「領海基線」為基準，12海里（約22公里）以內為領海，200海里（約370公里）以內則EEZ，可主張對漁業及礦物資源等專屬經濟權利。

日本周邊各國正加強資源開發等海洋權益的活動，對日本來說，用無人船測量極其重要，可向國內外展現確保海洋權益的決心。

(中時電子報)