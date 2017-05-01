美軍在摩蘇爾遇爆炸事件身亡

伊拉克的摩蘇爾戰鬥仍在持續，還造成美軍傷亡。(圖/美聯社)

伊拉克的反IS戰爭仍在持續，並且傳出美軍出現陣亡。美國聯合特遣部隊承認，有美國的特種部隊在伊拉克摩蘇爾城外遇到詭雷襲擊而喪生。

美國軍事時報(Military Times)報導，在上週六的美軍遇襲事件，是摩蘇爾攻略戰以來，第二起的美軍死亡事件。在這場戰場當中，美軍雖非主力，但仍有100多多特種部隊與伊拉克部隊進行合作，起到戰場指揮、戰術指導的支援，以及加強基地防衛等等的支援作用。

俄國衛星網報導，IS為了阻止伊軍前進，在建築物、汽車甚至食物和飲料等看似補給品的地方，安裝各種簡易爆炸裝置（IED,又稱詭雷），因此這名遇襲的美軍很可能被IS武裝份子所遺留的的所炸死。因此俄國媒體認為，美軍不應該參加收復城市的實戰，而是提供支援和建議，並掃除周邊的地區的地雷與詭雷。

摩蘇爾戰鬥相當棘手，先前聯軍曾對城內的IS據點發動炮擊和空襲，結果反而造成平民災難性的傷亡後，迫使聯軍指揮官停止進攻。俄國軍評家認為，沒個三年五年，摩蘇爾很難全部收復。

(中時電子報)