陸官方新規定 殘疾生入學「全覆蓋、零拒絕」
大陸國務院第161次常務會議修訂通過的《殘疾人教育條例》5月1日施行，大陸教育部、中國殘聯近日印發《關於做好殘疾兒童少年義務教育招生入學工作的通知》，包括高度重視統籌安排、認真組織入學前登記、一人一案落實教育安置、加強條件保障、加大社會宣傳力度等，保障適齡殘疾兒童少年接受義務教育的權利。
《通知》要求，各省（區、市）要高度重視，針對殘疾兒童少年的類別和程度製定具體的實施辦法，與義務教育招生入學整體工作統一部署和要求。以區縣為單位，要設立殘疾人教育專家委員會，建立殘疾兒童少年資訊交流和共用機制。要根據新生兒疾病篩查、學齡前兒童殘疾篩查和殘疾人統計等資訊，對義務教育適齡殘疾兒童少年入學前登記，全面掌握適齡殘疾兒童少年的數量和殘疾情況。要按照「全覆蓋、零拒絕」的要求，根據殘疾兒童的實際制訂教育安置方案，逐一做好適齡殘疾兒童少年的入學安置工作。
《通知》強調，各地要加強條件保障，統籌規畫特殊教育資源教室建設，配好資源教師。要按特教學校標準足額撥付隨班就讀和送教上門的殘疾學生生均公用經費。要在「兩免一補」的基礎上，提高補助水準，確保每一名家庭經濟困難的殘疾兒童少年都能入學。
(旺報)
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