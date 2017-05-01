18年來首次，全國躲避球賽台東舉行

全國躲避球錦標賽周五起3天在台東舉行，縣長黃健庭今天上午主持開球儀式，歡迎全國鄉親來台東為選手加油。（莊哲權攝）

18年來首次在台東舉行的全國躲避球錦標賽，將從5日起連續3天登場，有各縣市及來自香港的158支勁旅，共3200位選手參賽，台東縣長黃健庭希望透過比賽帶動躲避球運動風氣，也為台東帶來人潮與商機。

第18屆全國躲避球錦標賽首度移師台東舉行，共有158支參賽隊伍，香港也派出了18支菁英隊伍，加上隊職員將近3200人，除了國中小以外，還有社會組參賽，縣長黃健庭歡迎選手來台東，比賽之餘，也能欣賞台東美景。

黃健庭說，台東剛舉行過Challenge Taiwan鐵人三項，吸引大批人潮，首次在台東舉行的全國躲避球比賽，預估也能帶動許多商機；他說，記得在過去的校園裡面，躲避球比賽常常是孩子的最愛，也希望能藉此帶動躲避球運動風氣。

中華民國躲避球協會表示，躲避球是一項既適合各年齡層、又容易在校園推動的運動，不僅可以培養團隊合作精神，更能訓練獨立，相信在縣府籌備團隊及協會合作下比賽必能圓滿完成。

縣府教育處指出，新制躲避球賽的規則，球隊球員12至16人，正式比賽時，下場比賽球員國小為12人，國中以上為10人。每局比賽開始時及進行中，外場球員每隊至少要有1人以上。各局休息間可以自由換人（人數不限）。比賽中禁止換人（球員受傷例外）。每局比賽5分鐘（裁判暫停時間除外），每局中間休息2分鐘。以每局結束時，採計雙方內場剩餘人數為勝負比數。

比賽分兒童等9個組別，分別在台東縣體育館、台東高中、台東高商、新生國中共5個場地進行，歡迎全國民眾到場為選手加油。

(中時)