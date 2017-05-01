《通靈》阿樂必須死？導演解密「早已暗示結局」
由公視、HBO Asia共同合作的影集《通靈少女》，昨天連播兩集上演精采完結篇，不僅眾多民眾死守在電視前看首播，連總統都準時收看，討論度居高不下，足見該劇人氣，甚至昨天大結局播出後，還引發了一波討論潮，因男主角何允樂車禍身亡，悲劇收尾讓觀眾大呼無法接受，而導演陳和榆也在昨天的映後座談中，解密了賜死阿樂的原因。
男主角「阿樂」蔡凡熙車禍身亡，戲裡讓「謝雅真」瑤瑤心碎痛哭，戲外讓觀眾淚崩，直呼「為何阿樂一定要死？」，據《自由時報》報導，面對大眾暴動，導演陳和榆壓力甚大表示其實播出結局這一天，他深知觀眾會有什麼反應，因此很想躲到國外，也不敢開臉書，他解釋，因為《通靈少女》只有6集，必須交代女主角小真的青春成長故事，「她不只要處理信眾的問題，自己也得學會面對生離死別」，因此在寫劇本時早已決定如此設定，並非到最後關頭灑狗血讓阿樂死去。
導演更透露，其實前面的集數，已經暗示了結局的走向，那就是小真和阿樂真正開啟對話與彼此緣分的地方，就是在話劇社的道具棺材，陳和榆表示，當初電視台對這樣的安排，其實也有「男主角為何非得死」的質疑，但後來讀了整個故事，了解到這齣劇就是需要這樣，才能讓小真真正成長，並強調《通靈少女》非一般偶像劇，「HBO也很清楚這樣定位，經過討論後都同意這是最好的結局，而且若不這樣，其實看不到瑤瑤的表演」。
(中時電子報)
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