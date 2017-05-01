注入霹靂 吳敦義向布袋戲借將改造國民黨

吳敦義在兒時就在草屯廟口看布袋戲。（義氣粉絲團提供）

素還真是吳敦義想學習的對象。

向布袋戲借將，吳敦義學到學時俱進，改造傳統國民黨。

進入5月之後，國民黨主席選情日益激烈緊張，但誰都沒有想到，候選人之一的吳敦義竟然向霹靂布袋戲借將，還在自己的義氣粉絲團向公開向素還真祝賀生日，其實，喜歡看布袋戲的吳敦義早在高雄市長任內就是霹靂的「粉絲」，只是當時還沒有用這兩個字取代「fans」，當上閣揆，他每周都一定要看新出的「霹靂布袋戲」光碟，再累也要熬夜練功。

吳敦義在他的臉書粉絲團透露，他最喜歡的布袋戲人物是「六合三俠傳」的六合善士；從小他在草屯廟口前看布袋戲，現在，他也觀察到傳統布袋戲已經由野台、電視再轉變到現在的3D電影，布袋戲的觀眾群雖然變化很大，但與時俱進的戲劇和人物元素，卻牢牢吸引著歷久彌新的觀眾群，推陳出新之後，不僅打造本土迪士尼一般的黃俊雄布袋戲家族，也讓從小和布袋戲一起成長的許多政治人物，前仆後繼地向布袋戲角色吸取人氣和精華。

吳敦義是真心喜歡這些在虛擬奇幻江湖中，呈現人性各種面貌的布袋戲人物。他說，兒時在廟口看戲，讀台大歷史系時，因為縱橫於浩瀚的朝代歲月中，一度還差點成為布袋戲的編劇。他還記得，當時最紅的是「史艷文」雲州大儒俠，而在南投選立委時，就買下霹靂戲的主題曲版權當競選歌曲，每當音樂一響，他就豪氣干雲有如素還真上身。

其實布袋戲在台灣能夠擄獲男女老少的心，除了它相當本土，而且觀眾不分階層，是最接地氣的娛樂，此外，布袋戲劇情往往有神奇的意外效果，可以看出製作單位匠心獨運地組織和鋪排故事，顯得無限生動緊湊；不過，與時俱進的聲光效果，和視覺感官升格，也是成功的要素。

對於這點，選舉中的吳敦義頗有感觸；他表示，自己由紙媒記者到電視評論再到現在學習如何與網民互動溝通，唯一的關鍵就是開放的心；「從政要不斷與民眾溝通，不是說說而已，而是切實做到，不會的、不熟的，就認真學，總有學會的一天。」

國民黨跟布袋戲都是百年歷史 要生存下去，就要不斷創新，因應時代變遷與時俱進；而其人物角色與布袋戲一樣，死中求生、死而復活，國民黨不也正是如此嗎？看對方向大膽去拚，人家說的舊、老，又何嚐不能注入新生命。吳敦義從霹霹布袋戲得到靈感，要將國民黨這百年老店給予新包裝，新故事，重新回到市場成為民眾的喜歡。

對照現實，向來務實且好學的吳敦義，似乎也由布袋戲中學到了紮根本土、推陳出新、感動觀眾、呼群保義的功夫。

(中時)