高雄兄弟檔缺錢買毒搶通訊行 上演警匪跑酷追逐戰
45歲、43歲蔡姓兄弟檔疑忍不住毒癮，上月到高雄市鳳山區1家通訊行持刀搶劫得手2000多元，警方火速在1天內鎖定犯嫌，並在三民區民宅攻堅，上演警匪翻牆跑酷追逐戰，蔡弟還企圖攀爬水管下到防火巷，假裝路過民眾仍遭識破，全案共逮獲4人，依法送辦。
鳳山分局上月28日獲報轄區五甲二路上的通訊行發生1起持刀搶案，專案小組調閱監視器、過濾治安人口，掌握蔡姓兄弟檔所為，全天候跟監搜索，不到24小時就鎖定他們藏匿在三民區皓東路229巷內民宅。
警方29日晚上7時許部署警力在兄弟檔藏匿處周邊埋伏，忽見蔡哥走出戶外要去拿機車上水果，警見機不可失，一擁而上壓制；此時，蔡落網時還大聲喊警察來了，企圖要讓屋內的弟弟及43歲黃姓女屋主、38歲李姓竊盜通緝犯快逃。
不料，屋內大門果真被反鎖，拖延警查緝步伐，幸好熱心鄰居得知警要攻堅抓人，熱心協助讓警方進屋，警爬上民眾家5樓頂樓，身手矯健跳到4樓，再跳往3樓，迅速翻牆壓住黃、李2人，卻不見蔡弟；警在防火巷驚見1名男子，他還裝鎮定向警示意「歹徒往後面走」，沒想到，蔡弟長相早被警記下，自投羅網。
蔡姓兄弟檔供稱，因毒癮發作、沒錢買毒才想行搶，由於曾到通訊行辦手機，因此找這家下手；警方在民宅查扣海洛因4小包、安非他命4小包、電子磅秤等，全案依毒品、竊盜等罪送辦。
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(中時)
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