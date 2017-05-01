車禍警退休賣餃子貼補家計 同仁糾團購

周森勝（中）已經能走著送水餃到西螺分局，老同事為他高興。（許素惠翻攝）

前西螺分局二崙派出所警員周森勝3年前車禍，2年前9月提前退休，與妻子賣手工水餃貼補家用，昔日同仁揪團購買，周從推著輪椅送餃子，到近期逐漸能走送水餃至分局，展現強烈的復健動力及成果，老同事都很為他高興。

(中時)