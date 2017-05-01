英美政局不穩 澳媒：學術人才轉往澳洲

據澳洲新快網報導，受川普效應和英國脫歐影響，許多英國研究人員和美國學者均渴望離開英美，轉向澳洲的大學就職，而澳洲各大學負責人也瞄準美國和英國高端人才，這使得澳政府必須調整其「澳人第一」的就業政策。

澳洲大學聯盟表示，很多高素質的科學家、學者和研究人員希望能放棄美國和英國的就業機會，轉向澳洲。該機構的副首席執行官傑克遜Catriona Jackson指出，很多大學的負責人收到許多來自英美高端人才的簡歷，他們均非常優秀。她認為，相比英、美兩國，澳洲目前的環境更穩定，因此更具競爭優勢，也更能吸引高端人才。

澳洲天主教大學副校長克拉文Greg Craven也指出，對美國總統川普民粹主義和英國脫歐的不滿，致使很多學者開始對澳洲產生興趣。有很多出過優秀書籍，擁有良好聲譽的研究者開始向澳洲的大學遞出申請，因此目前正是澳洲從全球挑選出優秀人才的好時機。澳洲應該盡其所能爭取來自英美的優秀學者。

澳洲麥考瑞大學副校長道頓Bruce Dowton透露，從美國大選開始，該校收到的國際人才申請數量便增多。

但大學方面也擔憂，政府廢除457工作簽證會導致雇傭外國人才變得更困難。傑克遜指出，根據新政策，剛畢業的外國學生因不符合兩年工作經驗的要求，可能無法在澳洲工作。澳洲移民部長杜敦則與大學協商，確保學者和科學家們不受457簽證政策的影響。

(旺報)