羽協承諾量身訂製球衣　小戴：每一位選手都要

戴資穎在1日下午返台時回應球衣事件，針對協會指出，將量身打造，她則表示，這是每個選手都遇到的問題，應該是要為所有選手去改善，不是只有她。（陳麒全攝）

戴資穎1日下午搭乘CZ-3097班機回國，在桃園機場第二航廈入境大廳接受長榮航空與母校台北大學師生的歡迎與獻花。（陳麒全攝）

小戴表示，每一位選手都是代表國家去比賽，不是只有我，如果真的要「量身打造」，應該是為「每一位」選手，而不是只有我。（陳麒全攝）

羽球「世界球后」戴資穎創下台灣55年來第一位亞錦賽奪金的紀錄，但是她不開心，原因在於羽協提供的球衣不合身，影響了在比賽的情緒，並在臉書貼文提出球衣尺寸卻不合影響比賽的問題，引發熱議。戴資穎在1日下午返台時回應球衣事件，針對協會指出，將量身打造，她則表示，這是每個選手都遇到的問題，應該是要為所有選手去改善，不是只有她，這次自己跳出來，是要解決「比賽服」問題，幫助選手們能夠獲得更好成績的先決條件。

戴資穎1日下午搭乘CZ-3097班機回國，在桃園機場第二航廈入境大廳接受長榮航空與母校台北大學師生的歡迎與獻花，對於在臉書貼文的球衣事件引發熱議，小戴在接受訪問時表示，就像大家在看比賽時，球衣不合造成在比賽中一直捲袖子，而且星期日出發比賽，在星期五才拿到比賽服，雖然他們贊助商有照我給的尺寸，但是因為每件衣服的版型不一樣，都是要經過「試穿」，才可以確切知道自己需要什麼樣的尺寸。

媒體詢問對於球衣不合身，是否影響球場上的表現？小戴淡淡地說，我必須在比賽過程中不斷地拉我的袖子，其實在比賽前的熱身時間，就一直在調整我褲子的鬆緊，盡量找到一個最好的方式去比賽，希望透過這次的反應，將來選手們都可以穿自己最合身的服裝去比賽。這次比賽每位選手都發了四件衣服，有三個款式，其中只有一款衣服有兩件，以男選手為例，常常需要在中場時，更換沾滿汗水的衣服，但是只有一款衣服有兩件，如果參加比賽時，跟比排名高的選手撞色，排名低的選手就必須更換比賽服，再加上這款衣服只有一件，那就不能更換，只能穿著這件汗水淋漓的衣服到比賽結束。

媒體進一步提問，羽球協會已承諾將來願意量身打造的改進方案，小戴表示，每一位選手都是代表國家去比賽，不是只有我，如果真的要「量身打造」，應該是為「每一位」選手，而不是只有我，教練賴建誠也說，這個問題（球衣尺寸）由來已久，過去也都有反應過，只是沒有下文。

(中時)