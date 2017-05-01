愛泡湯不等於會泡溫泉 「3不3要」最療癒
溫泉熱氣氤氳，療癒疲憊的身心靈。春夏交際天氣多變，泡溫泉是再舒服不過的愜意，但愛泡湯可不等於「會泡溫泉」，如何泡對溫泉的步驟也相當重要，把握「3不3要」，讓休閒泡湯也能達到最療癒效果。
泡溫泉也有正確公式？日本經濟新聞中文網刊出「有效的泡溫泉正確方法是什麼？」，介紹7個日本「有效的泡澡方法」，無論溫泉是能放鬆身體、不同湯泉有不同療養或是具有消耗熱量等功能，不妨先來看看日本人推薦的「泡溫泉的正確方式」怎麼泡。
「泡溫泉的正確方式」有「3不3要」，第一是不要直接進泡澡池，進入澡池前先以溫水沖澡、半身浴入池適應水溫；第二是不要泡太久，浸泡到有出汗程度時，先離開浴池，休息後再泡，可重覆2到3回；且不要過度清潔身體，建議泡湯前先清潔身體汗水、髒汙，泡湯後就不要再用肥皂洗澡，有助讓皮膚維持溼潤。
結束泡湯後，離開浴池前要留意手扶握把起身、動作緩慢，別急著性子反而可能暈眩不適，並且要多多補充水分，以及適當休息，最好在泡湯後30分鐘內不要從事激烈活動，以及避免飲用含有咖啡因、酒精飲品。
(中時電子報)
文章來源：有效的泡溫泉正確方法是什麼？全文
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