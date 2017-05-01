淡水國小畢業展秀「創藝」 自導自演微電影
淡水國小第19屆美術班畢業展「玩童奇藝記」今天起至5月13日止，在新北市立圖書館淡水分館藝文中心展出，16位小小藝術家發揮創意創作各式平面畫作、立體藝術裝置，更首度自導自演為電影，透過多元媒材，讓民眾一窺他們充滿童趣的「藝」想世界。
玩童奇藝記畢業展場設有「巨型木工壁畫」和「懶骨頭電影院」，展出水彩畫、油畫、版畫、水墨等2D平面作品，以及木工拼畫、花燈、陶藝、藝術標本、羊毛氈、藍染抱枕、馬賽克等3D立體作品，也有首次自導自演拍攝的微電影。
淡水國小美術老師胡融昕表示，校方為讓學生多元創作，除了平面繪畫，也讓學生體驗不同媒材和美學形式，嘗試為作品寫新詩，甚至自導自演微電影，雖然有些生澀、不自在，但學校希望他們除了發揮美術才能，也希望能展現口才，流利的表達出心裡的話。
胡融昕說，16位學生為了籌備畢業展，不僅放棄下課玩耍時間，更要在星期六、日辛苦創作，手指上一道道傷口都是努力付出的見證，歡迎大家蒞臨新北市立圖書館淡水分館藝文中心欣賞作品，不僅可以看到畫作，也可以聽到他們「話」出內心世界。相關訊息請至新北市立圖書館資訊網查詢。
(中時)
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