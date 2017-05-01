5月天然氣及桶裝瓦斯 價格均不調整

中油宣布5月份液化石油氣類產品價格皆不予調整，包括家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣；另5月份天然氣價格亦不予調整。

中油表示，5月份液化石油氣國際合約價格（CP）較上（4）月下跌，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降2.6元。惟先前為配合政府穩定物價政策及減輕民眾負擔，液化石油氣價格並未依調價機制調漲或調足，至4月份中油公司每公斤尚吸收2.6元，本月先回補吸收金額，不予調整。

另天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣計價公式計算，5月份國內天然氣價格仍應調漲，惟為配合政府穩定物價政策，5月國內天然氣價格也不予調整。

(工商)