MLB》洋基吉總出奇招 讓投手投完球又守一壘

米契爾(右)延長賽守一壘，11下又回投手丘。(美聯社)

過去小熊的「鬼才教頭」麥登(Joe Maddon)曾有讓投手代班當野手，再回投手丘的調度，讓人嘖嘖稱奇，不過這可不是他的專利，洋基1日與金鶯第三場系列賽，洋基右投米契爾(Bryan Mitchell)先後援投完9上，接著轉守一壘，11上再接替投球，但慘的是他最後失守，讓金鶯7比4勝出，辛苦卻換來1場敗投。

此役洋基再度上演系列賽首戰戲碼，在9下突破歐戴(Darren O'Day)封鎖攻回2分，將比賽逼進延長。比賽到10上，洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)推出查普曼(Aroldis Chapman)，卻取消指定打擊，讓米契爾上場守一壘。他也是繼1989年釀酒人投手庫林(Chuck Crim)後，第1位單場同時擔任一壘手和投手的球員。

「我從沒料到有這一刻，真的。」米契爾說，當時投手教練問他能不能守一壘，他向教練說「有段時間沒守，但我可以」，接著教練就要他去拿一壘手套上場。而米契爾一上場，就漏接一個界外飛球，不過接著1出局後史構普(Jonathan Schoop)擊出的界外飛球，就被他牢牢接進手套。

隨後10下洋基1出局後攻占滿壘，本有機會向金鶯說再見，未料最後卻無功而返，但查普曼被換下場，使得米契爾再上投手丘。吉總解釋，當時牛棚還有雷尼(Tommy Layne)和沃倫(Adam Warren)，但他都沒打算用，且覺得10下有機會贏，加上查普曼是三振型投手，才敢做大膽調度。

而米契爾很爭氣的完成任務，不過11下他重返投手丘卻遇亂流，2出局後一二壘有人時，連遭川波(Mark Trumbo)和W.卡斯提歐(Welington Castillo)安打狙擊，失掉3分，把勝利拱手送給金鶯。沒完成「神調度」，但吉總看得很開，直言洋基牛棚可用之兵不多，他明白可能得做些不一樣的嘗試，只是結果不如人願。

(中時電子報)