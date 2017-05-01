審年改爆衝突 藍綠立委上演全武行
立法院今(1)天初審《公務人員退休撫卹條例》，國民黨立委利用程序發言使出拖延戰術後，下午仍然進入逐條審查，但藍委不放過機會，對法案處處刁難，針對《公務人員退休撫卹條例》第一條「公務人員之退休或撫卹」，藍委曾銘宗認為應參考時代力量版本用「及」而非「或」，引起疑慮，國民黨團書記長王育敏要求法務部來說明，民進黨立委段宜康認為法務部不需要到場說明，裁示表決，國民黨立委孔文吉跳上主席台欲搶奪麥克風，與段宜康發生扭打。
段宜康認為，法制局才是立法院審查法案的法制幕僚，立法院沒能力解釋法制？立法院自己閹割到這種程度也太離譜。民進黨立委尤美女表示，法務部是行政院的法律幕僚，今天是考試院的法案，他不用來。民進黨立委葉宜津也批，「我們是立法院耶，什麼都這麼乖，要聽行政院的？」
藍委費鴻泰則痛批，法務部來很合理，有疑義找法務部官員很合理。段宜康裁示表決，藍委陳雪生當場嗆綠委，「要表決這會不用開了」，接著藍委就群聚到主席台拍桌，國民黨團總召廖國棟拿著厚重的法案與水瓶猛敲段宜康的桌子，大喊「要法務部來列席。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。