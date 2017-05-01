審年改爆衝突 藍綠立委上演全武行

孔文吉(右)與段宜康(中)發生扭打。(黃世麒攝)

孔文吉(右)與段宜康(中)發生扭打。(黃世麒攝)

段宜康(左)宣讀時，遭國民黨立委費鴻泰(右)拔下麥克風阻擾。(黃世麒攝)

立法院今(1)天初審《公務人員退休撫卹條例》，國民黨立委利用程序發言使出拖延戰術後，下午仍然進入逐條審查，但藍委不放過機會，對法案處處刁難，針對《公務人員退休撫卹條例》第一條「公務人員之退休或撫卹」，藍委曾銘宗認為應參考時代力量版本用「及」而非「或」，引起疑慮，國民黨團書記長王育敏要求法務部來說明，民進黨立委段宜康認為法務部不需要到場說明，裁示表決，國民黨立委孔文吉跳上主席台欲搶奪麥克風，與段宜康發生扭打。

段宜康認為，法制局才是立法院審查法案的法制幕僚，立法院沒能力解釋法制？立法院自己閹割到這種程度也太離譜。民進黨立委尤美女表示，法務部是行政院的法律幕僚，今天是考試院的法案，他不用來。民進黨立委葉宜津也批，「我們是立法院耶，什麼都這麼乖，要聽行政院的？」

藍委費鴻泰則痛批，法務部來很合理，有疑義找法務部官員很合理。段宜康裁示表決，藍委陳雪生當場嗆綠委，「要表決這會不用開了」，接著藍委就群聚到主席台拍桌，國民黨團總召廖國棟拿著厚重的法案與水瓶猛敲段宜康的桌子，大喊「要法務部來列席。」

(中時)